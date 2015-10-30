 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет Рождественский базар

    Гости смогут приобрести изделия ручной работы

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 14 ноября в Баку в Hyatt Regency состоится Рождественский базар. 

    Как сообщает Report, в ходе организованного обществом Folkart мероприятия гости смогут ознакомиться с национальной культурой Азербайджана, приобрести изделия ручной работы - ковры, изделия из шелка, келагаи, ювелирные изделия, картины, рождественские орнаменты и декорации. 

    Часть собранных в ходе мероприятия средств пойдет на поддержание и развитие мастеров и художников Азербайджана, занятых производством ручных работ в национальном стиле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi