В Баку пройдет Рождественский базар

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 14 ноября в Баку в Hyatt Regency состоится Рождественский базар.

Как сообщает Report, в ходе организованного обществом Folkart мероприятия гости смогут ознакомиться с национальной культурой Азербайджана, приобрести изделия ручной работы - ковры, изделия из шелка, келагаи, ювелирные изделия, картины, рождественские орнаменты и декорации.

Часть собранных в ходе мероприятия средств пойдет на поддержание и развитие мастеров и художников Азербайджана, занятых производством ручных работ в национальном стиле.