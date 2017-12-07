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    В Баку отметили 10-летие программы студенческого обмена с Израилем в области туризма

    © Report

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча выпускников программы студенческого обмена между Израилем и Азербайджаном в сфере туризма.

    Как сообщает Report, мероприятие было приурочено к 10-летию существования программы, реализуемой совместно сетью отелей Isrhotel и Университета туризма и менеджмента Азербайджана при поддержке посольства Израиля в республике.

    Во встрече выпускников принял участие также посол Израиля в Азербайджане Дан Став, представители сети отелей и министерства культуры и туризма республики. Также были определены и приглашены 50 студентов следующего года, которые поедут на практику длительностью в 5 месяцев в Израиль для прохождения стажировки в области туризма. 

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