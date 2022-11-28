В Азербайджане пройдет туристический саммит

8 декабря пройдет "Азербайджанский туристический саммит 2022", на котором будут обсуждаться тенденции развития в сфере туризма, включая вопросы маркетинга, регионального развития и туристической политики.

Восьмого декабря в Баку состоится "Азербайджанский туристический саммит 2022" для обсуждения тенденций развития в сфере туризма, включая вопросы маркетинга, регионального развития и туристической политики.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, саммит будет организован Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму.

На мероприятии будут проведены обсуждения в рамках 4 панелей, посвященных темам "Государственная политика и регулирование рынка в секторе туризма: основные направления и подходы в Азербайджане", "Развитие туризма на территориях, освобожденных от оккупации", "Маркетинговая деятельность на основных целевых рынках" и "Текущая ситуация и планы в индустрии туризма".

В мероприятии, которое пройдет в Бакинском конгресс-центре, примут участие представители индустрии туризма, государственного и частного секторов.