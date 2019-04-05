В Азербайджане представили BakuCard

В Баку состоялась презентация туристической карты BakuCard, сообщает Report.

По словам директора проекта, руководителя Бакинского информационно-туристического центра (БИТЦ) Руфата Багирова, туристы наряду с европейскими странами теперь и в Баку смогут воспользоваться преимуществами подобной карты.

"Это отличная возможность для туристов сэкономить на многом сразу после прибытия в нашу страну. Это также послужит поддержкой местному бизнесу. Мы начали внедрение туристической карты с Баку, так как туристы, приезжающие в Азербайджан, преимущественно посещают столицу страны. По мере развития сферы в регионах Азербайджана, мы планируем внедрить аналогичные карты и в других городах", - заявил Р.Багиров.

Отметим, что по сроку действия карты делятся на 24-часовые (24 AZN), 72-часовые (45 AZN) и семидневные (70 AZN).

Ее можно будет приобрести в Международном аэропорту Гейдар Алиев, информационно-туристических центрах, отелях, турагентствах, киосках и на сайте.

Обладатель карты сможет:

бесплатно пользоваться городским общественным транспортом

бесплатно ездить автобусами Baku City Aero Express в аэропорт и обратно

приобретать билеты на автобусы Baku City Tour с 50-процентной скидкой

бесплатно или со скидкой посещать более 20 бакинских музеев и парков отдыха

получить скидки в более чем 200 магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах, список которых будет расширен до конца года.

Отметим, что карта активируется после первого применения.