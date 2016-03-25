​Тюменская область и Азербайджан будут сотрудничать в сфере туризма

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Тюменская область и Азербайджан подписали меморандум о развитии двухсторонних отношений в сфере туризма на ближайшие три года.

Как передает Report, об этом сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Согласно информации, регион активно сотрудничает с Азербайджаном с 1999 года, постоянно укрепляя торгово-экономические и культурно-социальные связи. Только за 2015 год внешнеторговый оборот Тюменской области с республикой составил более 5 тыс. долл. США, из них экспорт – около 4 700 тыс. долл. США.

Документ предполагает, что стороны будут привлекать друг друга к участию в конференциях, семинарах, совещаниях, выставках, стажировках и иных мероприятиях; сотрудничать в сфере разработки и реализации проектов, направленных на развитие взаимовыгодной туристической деятельности, оказывать содействие друг другу в области установления деловых отношений и развития сотрудничества между туристическими компаниями.