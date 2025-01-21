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Турпоток из Индии в Азербайджан в 2024 году вырос более чем вдвое

Турпоток из Индии в Азербайджан в 2024 году вырос более чем вдвое В 2024 году Азербайджан посетили 2626,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 196 стран мира, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим годом.
Туризм
21 января 2025 г. 12:26
Турпоток из Индии в Азербайджан в 2024 году вырос более чем вдвое

В 2024 году Азербайджан посетили 2626,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 196 стран мира, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Наибольшее число туристов прибыло из России (27,8% от общего турпотока), Турции (16,2%) и Индии (9,3%). Среди прибывших 67,3% составили мужчины, 32,7% - женщины.

По сравнению с 2023 годом число туристов из Индии увеличилось в 2,1 раза, из Испании - в 2 раза, из Южной Кореи - в 1,9 раза, из Китая - в 1,9 раза, а число прибывших из стран Европейского Союза увеличилось на 34,9% - до 112,3 тыс. человек, из стран Персидского залива - на 21,4% - до 425 тыс. человек, из стран СНГ - на 18,8% - до 979 тыс. человек.

75,6% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в нашу страну, воспользовались воздушным транспортом, 23,1% - железнодорожным и автомобильным транспортом, а 1,3% - морским транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Hindistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı ötən il 2 dəfədən çox artıb

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