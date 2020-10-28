Турцию могут закрыть для туристов из-за коронавируса

В частности, рассматривается возможность введения ограничений на посещение туристами — в первую очередь — таких крупных туристических центров, как Стамбул

Анкара рассматривает возможность ограничить международные поездки в страну из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на портал "Турпром", власти популярной у туристов страны начали разрабатывать новые меры для местных жителей и путешественников, направленные на борьбу с пандемией. Ввести их планируется до нового года: в ноябре и декабре.

В частности, рассматривается возможность введения ограничений на посещение туристами — в первую очередь — таких крупных туристических центров, как Стамбул.

Члены правительства, по данным собеседника портала, обсуждают вопрос введения комендантского часа по выходным. Это объясняется тем, что, по их представлениям, главную угрозу несут мероприятия в закрытых помещениях, где скапливается большое количество людей.

"Также прозвучали предложения об ограничениях на следующем этапе на междугородние и международные поездки в качестве средства для сдерживания распространения коронавируса. Таким образом, страна вновь может столкнуться с локдауном", — пишет издание.

Новые меры обсудят на заседании научного совета Министерства здравоохранения Турции, оно намечено на сегодня, 28 октября.