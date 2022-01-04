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Турция продлила ограничения для авиапассажиров до конца марта

Турция продлила ограничения для авиапассажиров до конца марта Власти Турции продлили карантинные ограничения для авиапассажиров до 31 марта 2022 года.
Туризм
4 января 2022 г. 15:02
Турция продлила ограничения для авиапассажиров до конца марта

Власти Турции продлили карантинные ограничения для авиапассажиров до 31 марта 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, согласно сообщению NOTAM для экипажей A7577/21 от 30 декабря 2021 года, путешественникам для въезда в Турцию необходимо предъявить отрицательный результат теста, сертификат о вакцинации или доказательство выздоровления от COVID-19.

Сертификат о вакцинации действует, если человек получил полный курс прививок и с момента получения последней дозы прошло не менее 14 дней. Турция пока не требует делать бустерные прививки и признает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Если человек не прививался вообще или не завершил полный курс вакцинации, он может въехать в Турцию при наличии теста. Страна признает ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген. В первом случае срок действия теста составляет 72 часа, во втором – 48 часов. Тест должен быть действителен на момент въезда в Турцию.

Справка об излечении действует полгода. Основанием для ее выписки должен являться положительный результат теста ПЦР на COVID-19, с момента получения которого прошло 28 дней.

Турция не требует тестов и прививок от детей, которым не исполнилось 12 лет, и от взрослых, следующие через аэропорты Турции транзитом в третьи страны и не выходят на территорию Турции.

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