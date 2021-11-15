Турагентство: В ближайшие годы освобожденные территории посетят 1 млн туристов

Государственное агентство по туризму (ГАТ) обнародовало число туристов, которые посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана в ближайшие 4 года.

Государственное агентство по туризму (ГАТ) обнародовало число туристов, которые посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана в ближайшие 4 года.

Об этом заявил руководитель аппарата Госагентства по туризму Канан Гасымов, выступая на 25-м Международном бизнес – форуме (International Business Forum-IBF) в Баку, сообщает Report.

K.Гасымов отметил, что к 2025 году освобожденные территории посетят около 1 миллиона человек, включая местных и иностранных туристов.

По его словам, важным переломным моментом в развитии туризма считается 2016 год: "Доля туризма в экономике составляет 2,4 %, а доля в занятости - 1,7%. Темп роста туризма в нашей стране составил 12,5%. Число туристов, посетивших страну в 2019 году, составило 3,2 млн человек. Количество внутренних туристов достигло 4,3 млн человек. Также доля туризма в ВВП составляет 1,9 млрд манатов. Мы ждем роста этих показателей, и рассчитываем довести число иностранных туристов, приезжающих в страну, до 4 млн человек, местных туристов - до 5 млн человек, а долю сектора в ВВП - до 4 млрд манатов".