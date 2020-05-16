Таиланд пока не планирует открывать границы для иностранцев

Таиланд пока не планирует открывать границы для въезда иностранных граждан, включая тех, кто живет и работает в стране, но оказался за ее пределами в момент введения ограничительных мер против пандемии COVID-19. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"От имени народа Таиланда хочу сказать всем иностранным гражданам, которые хотят посетить нашу страну или вернуться сюда, что мы очень ждем вас здесь после окончания пандемии COVID-19", - сказал он."Однако пока я не в состоянии даже предсказать, когда мы сможем отменить ограничительные меры, в том числе запрет на международные пассажирские авиаперевозки. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Таиланде и за рубежом", - заявил Нопхакун.Запрет на международные пассажирские авиаперевозки действует в Таиланде до 31 мая, однако, по мнению региональных экспертов, этот период может быть продлен, чтобы избежать возникновения в стране второй волны заражений коронавирусной инфекцией.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Таиланде составило 3 025 человек, количество полностью выздоровевших – 2 855 человек, скончавшихся от инфекции – 56 человек.

В настоящее время в больницах на лечении в Таиланде находятся 114 человек.

Сегодня в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания и ни одной новой смерти от инфекции.