Ликвидирован один из крупнейших туроператоров мира

Британский туроператор Thomas Cook прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", бронирование билетов для более чем 600 тысяч отдыхающих по всему миру было отменено рано утром.

Британские власти заявили, что репатриация 150 тысяч клиентов компании из королевства станет крупнейшей в мирное время, передает AP.

Thomas Cook отменил торговые операции. Его четыре авиалинии прекратят работу. 21 тысяча сотрудников в 16 странах, включая 9 тысяч в Великобритании, останутся без работы.

Ранее Thomas Cook вел переговоры о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к тем 900 млн фунтов, о получении которых он уже договорился в рамках рекапитализации. На фоне роста конкуренции и падения прибылей 178-летний Thomas Cook накопил долги на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год. Однако за последний год ее акции упали на Лондонской фондовой бирже на 86%, рыночная капитализация составляла 69 млн долларов.