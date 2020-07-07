Создана платформа "Азербайджанский бренд-центр" по туризму

Веб-сайт также включает в себя базу фотографий и видео, которая будет регулярно обновляться

Бюро туризма Азербайджана (БТА) создало платформу "Азербайджанский бренд-центр" для профессиональных дизайнеров и тех, кто ищет более подробную информацию о концепции "Азербайджан: взгляни еще раз".

Об этом Report сообщили в БТА.

На платформе, функционирующей на азербайджанском и английском языках, пользователям наряду с предоставлением информации об истории бренда предоставляется возможность ознакомиться с различными формами элементов, входящих в этот бренд.

С помощью платформы, предоставляющей пользователям технические знания для разработки различных версий туристического логотипа Азербайджана, также можно загрузить существующие элементы бренда.

Кроме того, веб-сайт также включает в себя базу фотографий и видео, которая будет регулярно обновляться.

Чтобы использовать возможности веб-сайта требуется зарегистрироваться по ссылке https://azerbaijanbrandcenter.com/user/login.

Генеральный директор бюро Флориан Зенгстшмид оценил создание азербайджанского бренд-центра как успешный шаг с точки зрения создания брендов и развития навыков как профессиональных дизайнеров, так и любителей. Он отметил, что одной из причин успеха идеи бренда "Азербайджан: взгляни еще раз" стал успешный выбор визуальных средств.