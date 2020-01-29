Сократился ли турпоток между Азербайджаном и Китаем из-за коронавируса? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Эпидемия в Китае, ставшая причиной гибели более сотни людей, вызвала панику во всем мире. Многие страны уже начали принимать меры по защите от коронавируса. Одной из этих мер является ограничение турпотоков и отмена рейсов в Китай и из этой страны. К примеру, Грузия на днях отменила прямые рейсы из Китая. Филиппины прекратили выдачу виз гражданам Китая по прибытии. Россия и Грузия эвакуировали граждан из Китая, Россия также перестала принимать туристические группы из этой страны.

Report исследовал, как распространение эпидемии повлияло на турпоток между Азербайджаном и Китаем, какие шаги предприняли Государственное агентство по туризму, Ассоциация туризма Азербайджана и туристические компании, отменились ли туры между двумя странами.

Как сообщил Report глава пресс-службы Ассоциации туризма Азербайджана Орхан Бадалов, в турпотоке между Азербайджаном и Китаем спада не наблюдается:

"Мы рекомендовали туркомпаниям проявлять осторожность, однако каких-либо запретов нет. У нас нет точной статистики за январь. В целом, исходя из мониторинга туристических компаний, можно сказать, что их активность в отношении Китая не снизилась. Компании работают в этом направлении в прежнем темпе, но стали более внимательными. Если ситуация в Китае усугубится, мы увеличим количество предупреждений или рекомендаций. В целом процесс находится под нашим контролем".

В туркомпаниях, входящих в ассоциацию, также заявили, что, несмотря на заявление AZAL о возможности сдать или заменить билеты в Китай без штрафных санкций, до сих пор никто не обращался с этим вопросом. Государство пока не запретило принимать туристов из Китая. Компаниям, агентствам и туроператорам всего лишь рекомендуется соблюдать осторожность. По ходу развития событий в Китае могут быть приняты некоторые меры. В настоящее время шаги, предпринимаемые ассоциацией, носят исключительно рекомендательный характер".

Пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде отметил, что туристическим компаниям поручено проводить тренинги в связи с эпидемией:

"Будет ли меняться количество прибывающих или отбывающих туристов, зависит от развития событий. Поэтому мы внимательно следим за этим. По состоянию на январь не наблюдалось значительных изменений в количестве туристов из Китая. В общей сложности к нам приезжают около 2 тыс. человек в месяц из Китая. Это не такая серьезная цифра".

Директор одной из туркомпаний страны Рахман Гулиев рассказал, что они отменили несколько туров в Китай:

"Было бы хорошо, если наши туркомпании заранее информировали клиентов о ситуации в странах, которые они собираются посетить, есть ли вспышка эпидемий, какова политическая ситуация, сейсмоактивность, погода, риски путешествий, вероятные события во время путешествий и многое другое".

Эксперт по туризму Рахман Гулиев: "Мы рекомендуем людям временно отложить визиты в Китай".

"Азербайджанские авиалинии" каждый февраль временно приостанавливают рейсы не только в Китай, но и в Европу. Причиной этого является не эпидемия, а спад клиентов в феврале и профилактическое обслуживание самолетов. AZAL предупредил население о текущей ситуации в Китае. Если пассажиры захотят вернуть свои билеты, они смогут это сделать без применения штрафных санкций. Я хотел бы отметить, что подобные шаги не предпринимались в других странах. Если большинство билетов в Китай будут возвращены, вполне вероятно, что AZAL приостановит полеты, а желающих полететь пассажиров отправят альтернативными рейсами.

Будучи представителем туркомпании, мы настоятельно призываем людей временно прекратить визиты в Китай. Но мы никого не принуждаем к этому. В результате работ по повышению осведомленности, несколько человек отложили посещение Китая. Наша компания отменила около 10 туров в Китай, несколько бронирований отелей и билетов. С этой целью мы провели переговоры с управляющими отелей и авиакомпаниями в Китае и попытались отложить поездки, не нанося ущерба клиентам".