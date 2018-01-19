Собраны предложения, связанные со страхованием внутренних туристов и экскурсантов в Азербайджане

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Ассоциация отелей и ресторанов обеспокоена отсутствием страхования внутренних туристов и экскурсантов, путешествующих по стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию, внутренние туристы точно так же, как и туристы, выезжающие за рубеж, могут сталкиваться с различными опасностями и форс-мажорными ситуациями.

Несмотря на это страхование среди внутренних туристов на абсолютно низком уровне.

Туристы, во время путешествий, подвергнувшись случаям получения ущерба их здоровью, имуществу либо в случаях, когда по неосторожности сами туристы могут нанести ущерб третьим лицам, могут создавать проблемы как самим себе, ровным счетом, и туристическим агентствам, отелям, транспортным компаниям и иным организациям, оказывающим им услуги. Одним из инструментов минимизации этих рисков является страхование.

Согласно проведенному исследованию, в действующем законодательстве страны, а в частности, в "Законе о Туризме" и в "Законе о страховой деятельности" Азербайджанской Республики, страхованию во время путешествий для туристов, уделено мало внимания. О внутренних туристах и путешествиях и вовсе ничего не отмечено.

В этих законах раскрыто понятие страхования во время путешествий, а также отмечено, что по требованию туристов туристические компании должны оказывать содействие в оформление страхового полиса во время путешествий. А в главе 50 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и вовсе нет статей, касающихся страхования во время путешествий.

В проекте же нового "Закона о Туризме", принятие которого ожидается в ближайшее время, имеются статьи о безопасности туристов и страховании потребителей туристических услуг. Но и в указанном законопроекте мало внимания уделено страхованию внутренних туристов и экскурсантов.

По словам председателя Правления Ассоциации отелей и ресторанов Самира Дюбенди, страховые пакеты для путешествующих внутренних туристов и экскурсантов являются значимыми для туристического рынка: "Количество поездок в регионы страны в год составляет порядка 800 тысяч единиц. Считаю, что данная цифра будет интересной для страховых компаний страны. Стоит отметить, что страхованию внутренних туристов и экскурсантов должно уделяться особое внимание в законах и в иных нормативных документах. Если же применить обязательное страхование туристов, то мы сможем уберечь туристов, а также компании, оказывающие им различные услуги, от ряда нежелательных последствий. А в таких видах туризма, как активный отдых, охота, экстрим, альпинизм и т.д. страхование туристов должно быть в центре особого внимания".