Сегодня в Баку стартует шопинг фестиваль

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане впервые стартует Бакинский шопинг фестиваль.

Как сообщили Report организаторы фестиваля - Азербайджанское бюро конгрессов, в связи с началом фестиваля состоится шоу-программа в Ичеришехер.

В шоу-программе, начинающейся с программы DJ Ильхама Амирова, также примут участие ритм-группа "Натиг", ансамбль "Гая", Мурад Ариф, Джабраил Расулов, Гюнай Ибрагимли, Сабир Ахмедов, Азад Шабанов, Эмилия Ягубова, Нурлан Новрасли, Нура Сури и др.

В ходе фестиваля впервые для азербайджанских граждан будет использована система Tax Free.

Коллегия министерства культуры и туризма утвердила "Правила внедрения и форму стикера, используемого в рамках возвращения НДС за товары, не предназначенные для коммерческих и производственных целей или приобретенные физическими лицами на территории Азербайджана в период торговых фестивалей". Правило вступило в силу 8 апреля.

На объектах, присоединившихся к системе возврата НДС, будут наклеены специальные стикеры “Baku Shopping Festival – Tax Free”. НДС возвращют только тем гражданам страны, которые приобрели товары на объектах с таким знаком.

НДС можно будет вернуть в филиалах пяти банков - Kapital Bank, PASHA Bank, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Bank Silk Way и Азербайджанского промышленного банка.

Ежегодный Бакинский шопинг фестиваль пройдет в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно указу и директиве президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма Азербайджана.