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Расходы отелей в Азербайджане выросли более чем вдвое

Расходы отелей в Азербайджане выросли более чем вдвое В 2023 году в Азербайджане расходы отелей всех звездных категорий составили 677 млн 484 тыс. манатов.
Туризм
8 апреля 2024 г. 12:38
Расходы отелей в Азербайджане выросли более чем вдвое

В 2023 году в Азербайджане расходы отелей всех звездных категорий составили 677 млн 484 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это в 2,2 раза больше, чем в 2022 году.

В прошлом году расходы отелей на еду и напитки составили 114 млн 883 тыс. манатов (в 2,2 раза больше, чем годом ранее).

За год расходы отелей на топливо и энергию увеличились в 2,2 раза - до 46 млн 506 тыс. манатов, расходы на покупку воды - в 2,1 раза - до 5 млн 368 тыс. манатов, расходы на заработную плату - в 2,3 раза - до 229 млн 291 тыс. манатов, расходы на аренду - в 2,6 раза - до 22 млн 388 тыс. манатов, расходы на ремонт - в 1,8 раза - до 7 млн 240 тыс. манатов, расходы на рекламу выросли в 1,9 раза и составили 4 млн 907 тыс. манатов, налоговые расходы увеличились в 1,9 раза и составили 49 млн 985 тыс. манатов, прочие расходы увеличились в 2,2 раза - до 196 млн 916 тыс. манатов.

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