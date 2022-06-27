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Президент ОИС: Встреча на уровне министров будет способствовать расширению туризма

Президент ОИС: Встреча на уровне министров будет способствовать расширению туризма Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха в рамках 11-й конференции министров туризма. Президент ОИС сказал, что встреча на уровне
Туризм
27 июня 2022 г. 20:08
Президент ОИС: Встреча на уровне министров будет способствовать расширению туризма

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха в рамках 11-й конференции министров туризма. Президент ОИС сказал, что встреча на уровне министров в Азербайджане будет способствовать расширению туризма.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, Нагиев выразил удовлетворение проведением 11-й Конференции министров туризма ОЭС и поблагодарил Секретариат за организационную поддержку.

Председатель Агентства пригласил Хисейна Брахима Тахани в Шушу, проинформировав генсека о строительных работах, проводимых в Карабахе после победы под руководством Верховного Главнокомандующего, и туристическом потенциале освобожденных земель.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT rəhbəri Azərbaycandakı nazirlər toplantısının turizmə töhfə verəcəyini bildirib

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