Президент ОИС: Встреча на уровне министров будет способствовать расширению туризма

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха в рамках 11-й конференции министров туризма. Президент ОИС сказал, что встреча на уровне

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха в рамках 11-й конференции министров туризма. Президент ОИС сказал, что встреча на уровне министров в Азербайджане будет способствовать расширению туризма.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, Нагиев выразил удовлетворение проведением 11-й Конференции министров туризма ОЭС и поблагодарил Секретариат за организационную поддержку.

Председатель Агентства пригласил Хисейна Брахима Тахани в Шушу, проинформировав генсека о строительных работах, проводимых в Карабахе после победы под руководством Верховного Главнокомандующего, и туристическом потенциале освобожденных земель.