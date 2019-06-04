​Председатель агентства: В Азербайджане должны быть общественные пляжи

"В Азербайджане должны быть общественные пляжи. Это очень важный вопрос".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

"У нас есть частные пляжи, но малое количество общественных пляжей вызывает беспокойство. Почти все пляжи в мире являются общественными. Какие-либо структуры смогут предлагать там свои услуги", - сказал он.

Ф. Нагиев также сказал, что в Азербайджане следует открывать новые отели: "Для этого мы поддерживаем предпринимателей. В Азербайджане открываются новые отели, а также хостелы".

Председатель агентства подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по выдаче классификационных звезд отелям.