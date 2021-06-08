Посол Украины об уникальности Азербайджана для туристов

Каждому туристу интересно окунутся в совсем другую среду и оценить культурные богатства, мультикультурализм Азербайджана

Каждому туристу интересно окунутся в совсем другую среду и оценить культурные богатства, мультикультурализм Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Баку презентации туристических возможностей Киева.

“Азербайджан – и не только Баку – действительно интересен украинским туристам, которые и до пандемии посещали страну. Я, например посетил все регионы за первый год. И вы, наверное, знаете, в чем уникальность Азербайджана: это девять из одиннадцати климатических поясов, существующих в мире. Каждый пояс имеет свои культурные особенности. Поэтому поверьте каждому туристу интересно за короткий промежуток времени окунуться в совсем другую среду и оценить это богатство, мультикультурализм Азербайджана”, – отметил посол.

По его словам, для украинцев интересны как Баку, с сочетанием хайтека и восточной классики, так и прекрасные регионы, богатые своими культурными особенностями.