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Посол Украины об уникальности Азербайджана для туристов

Посол Украины об уникальности Азербайджана для туристов Каждому туристу интересно окунутся в совсем другую среду и оценить культурные богатства, мультикультурализм Азербайджана
Туризм
8 июня 2021 г. 16:30
Посол Украины об уникальности Азербайджана для туристов
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Каждому туристу интересно окунутся в совсем другую среду и оценить культурные богатства, мультикультурализм Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Баку презентации туристических возможностей Киева.

“Азербайджан – и не только Баку – действительно интересен украинским туристам, которые и до пандемии посещали страну. Я, например посетил все регионы за первый год. И вы, наверное, знаете, в чем уникальность Азербайджана: это девять из одиннадцати климатических поясов, существующих в мире. Каждый пояс имеет свои культурные особенности. Поэтому поверьте каждому туристу интересно за короткий промежуток времени окунуться в совсем другую среду и оценить это богатство, мультикультурализм Азербайджана”, – отметил посол.

По его словам, для украинцев интересны как Баку, с сочетанием хайтека и восточной классики, так и прекрасные регионы, богатые своими культурными особенностями.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: "Azərbaycanda paytaxt da, regionlar da maraqlıdır"
Версия на английском языке Ukrainian ambassador talks on uniqueness of Azerbaijan for tourists

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