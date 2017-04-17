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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По заказу министерства культуры и туризма подготовлена туристическая карта Шеки на азербайджанском, русском и английском языках.

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства, с помощью данной карты путешествующие в Шеки туристы смогут приобрести подробную информацию о памятниках района, туристических лагерях, исторических местах, местной кухне и т. д.

Карта охватывает информацию об отелях, зонах отдыха, ресторанах, в ней указаны кратчайшие маршруты, ведущие к древним мечетям, культурным центрам и музеям.

С помощью указанной карты можно получить информацию о Ханском дворце Шеки, Верхнем и Нижнем Караван-сарае и пр.

Карту можно приобрести в действующих в стране центрах туристической информации и шекинских отелях.

На данный момент по заказу министерства культуры и туризма продолжаются работы по подготовке туристических карт Гянджи, Масаллы, Исмаиллы и других городов и районов.