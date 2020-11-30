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Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Шуши

Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Шуши Государственное агентство по туризму подготовило видеоролик о достопримечательностях Шуши.
Туризм
30 ноября 2020 г. 16:50
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Шуши
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Государственное агентство по туризму подготовило видеоролик о достопримечательностях Шуши.

Как передает Report, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил председатель агентства Фуад Нагиев.

"Кухня, история, культура, архитектура – все это делают Шушу туристическим центром Карабаха. Мы представляем вам достопримечательности Шуши, которую освободила наша славная армия под руководством Верховного главнокомандующего, написав героический эпос", - отметил Ф.Нагиев.

В видеоролике показаны живописные уголки города, в том числе Шушинская крепость, дом талантливой художницы, поэтессы и мецената – ханской дочери Хуршидбану Натаван, мечети Юхары Говхар-ага и Ашагы Говхар-ага и др. достопримечательности.

Отметим, что агентство уже сняло видеоролики об освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах. В рамках проекта запланированы видеоролики о туристическом потенциале и других освобожденных уголков нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa haqqında tanıtım video çarxı hazırlanıb

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