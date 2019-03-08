Первый круиз по Каспийскому морю отложили на год

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Первый круиз по Каспию "Сокровища Востока", который должен был состояться летом 2019 года, отложен. Как передает Report cо ссылкой на Today.kz, об этом сообщил "Вестник ассоциации туроператоров России".

Круиз планируют провести на новом теплоходе "Петр Великий". Судно будет спущено на воду с задержкой минимум на год.

Сроки его постройки были серьезно увеличены, на лето 2019-го намечены только ходовые испытания судна, а ближе к концу года – сама приемка.

"Спрос на будущие каспийские круизы уже сейчас очень высокий. Мы планируем совершить несколько круизов по Каспию в период до осени 2020 года, а на зиму переправить теплоход в Сочи, где он, скорее всего, будет работать как плавучая гостиница", – сообщил пресс-секретарь туроператора "Мостурфлот" Александр Филимонов.

Круиз "Сокровища Востока" рассчитан на 11 дней/10 ночей. Теплоход будет делать остановки в Баку (Азербайджан) – Бэндер-Энзали (Иран) – Ноушехре (Иран) – Туркменбаши (Туркменистан) – Актау (Казахстан) – Астрахани – Махачкале /Дербенте.

На строящемся теплоходе будет 155 кают с балконом и 12 кают класса "люкс". Судно рассчитано на 310 пассажиров.