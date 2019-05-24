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Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация.

Судно строилось на заводе в «Лотос», расположенном в городе Астрахань. Сообщается, что лайнер не полностью готов к эксплуатации, его ожидает последняя серия строительных работ, которая пройдет на воде.

Вместимость судна составит 300 человек.

Строительство началось летом 2016 года, сейчас «Петр Великий» планируют доделать к 2020 году. Лайнер будет использоваться для круизов по Каспийскому и Черному морям.

Отличительными особенностями судна являются просторные каюты с панорамными окнами и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. Каюты оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами. Есть каюты для людей с ограниченными возможностями.На судне будут беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.Каюты оборудуют розетками европейского и американского стандартов, установят сейфы, холодильники, мини-бары.Пассажирам предоставят фен, косметические принадлежности, полотенца, халаты.При необходимости можно будет воспользоваться детской кроваткой.
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