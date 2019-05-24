Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация.

Судно строилось на заводе в «Лотос», расположенном в городе Астрахань. Сообщается, что лайнер не полностью готов к эксплуатации, его ожидает последняя серия строительных работ, которая пройдет на воде.

Вместимость судна составит 300 человек.

Строительство началось летом 2016 года, сейчас «Петр Великий» планируют доделать к 2020 году. Лайнер будет использоваться для круизов по Каспийскому и Черному морям.

Отличительными особенностями судна являются просторные каюты с панорамными окнами и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. Каюты оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами. Есть каюты для людей с ограниченными возможностями.На судне будут беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.Каюты оборудуют розетками европейского и американского стандартов, установят сейфы, холодильники, мини-бары.Пассажирам предоставят фен, косметические принадлежности, полотенца, халаты.При необходимости можно будет воспользоваться детской кроваткой.