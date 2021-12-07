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Отели на курортах Болгарии будут принимать туристов без COVID-сертификатов

Отели на курортах Болгарии будут принимать туристов без COVID-сертификатов Минтуризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы для горнолыжных курортов страны, согласно которым туристам для заселения в отеле не нужен сертификат о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тесты.
Туризм
7 декабря 2021 г. 09:19
Отели на курортах Болгарии будут принимать туристов без COVID-сертификатов

Минтуризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы для горнолыжных курортов страны, согласно которым туристам для заселения в отеле не нужен сертификат о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тесты.

Как передает Report со ссылкой на протокол, для объектов размещения и гостей остаются актуальными масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук. О предоставлении сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов речь не идет.

В случае появления у туриста симптомов коронавируса его изолируют в отдельном номере гостиницы, но сама гостиница не будет закрыта на карантин.

"Отельеру нужно предоставить гостю с подозрением на коронавирус врача для полного обследования, а также отдельного сотрудника, прошедшего полный курс вакцинации от COVID-19", - говорится в протоколе.

Согласно документу, трансфер туристов на горнолыжные курорты также осуществляется с соблюдением всех противоэпидемиологических мер безопасности. По возможности в автобусах открывают окна для проветривания.

На подъемниках туристы также должны соблюдать меры санитарной безопасности, однако количество пассажиров в закрытых кабинках может регулироваться оператором канатной дороги.

В спа-центрах и других развлекательных заведениях горнолыжных курортов Болгарии туристам все равно придется предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тесты, сделанные не ранее 72 часов до прибытия на курорт. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до посещения. Справки не требуются лицам до 18 лет.

В ресторанах и кафе справки не потребуют, но соблюдать меры санитарной безопасности нужно. То же касается проезда в общественном транспорте и такси, а также аптек и магазинов.

Официальное открытие горнолыжного сезона состоится 18 декабря в Банске.

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Версия на английском языке Hotels in Bulgaria resorts to accept tourists without COVID certificates

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