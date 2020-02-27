​Отели Азербайджана могут обращаться за получением "звезд" уже в мае

Сегодня Ассоциация отелей Азербайджана обнародовала процедуры присвоения отелям "звездных" категорий в рамках Национальной системы классификации звезд.

Как сообщает Report, в ходе проведенного Ассоциацией тренинга участники были проинформированы о порядке получения "звезд", необходимой документации и минимальных критериях.

Прием заявок на получение "звездных" категорий начнется в мае этого года.

В декабре прошлого года Азербайджанский центр аккредитации выдал Азербайджанскому бюро по туризму аккредитационный аттестат для оценки соответствия в целях присвоения "звездных" категорий.

Национальная система классификации звезд разработана на основе критериев единой системы стандартов Hotelstars Union, принятой Ассоциацией европейских отелей.