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Отели Азербайджана могут обращаться за получением "звезд" уже в мае

​Отели Азербайджана могут обращаться за получением "звезд" уже в мае
© Freepik.com

Сегодня Ассоциация отелей Азербайджана обнародовала процедуры присвоения отелям "звездных" категорий в рамках Национальной системы классификации звезд.

Как сообщает Report, в ходе проведенного Ассоциацией тренинга участники были проинформированы о порядке получения "звезд", необходимой документации и минимальных критериях.

Прием заявок на получение "звездных" категорий начнется в мае этого года.

В декабре прошлого года Азербайджанский центр аккредитации выдал Азербайджанскому бюро по туризму аккредитационный аттестат для оценки соответствия в целях присвоения "звездных" категорий.

Национальная система классификации звезд разработана на основе критериев единой системы стандартов Hotelstars Union, принятой Ассоциацией европейских отелей.

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