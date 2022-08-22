Определена стоимость посещения заповедника ”Басгал“ и мавзолея ”Дири Баба"

Определена стоимость посещения Государственного историко-культурного заповедника “Басгал” при Государственном агентстве по туризму и находящегося на балансе заповедника мавзолея "Дири Баба”, которые сданы в эксплуатацию после реконструкции и реставрации.

Определена стоимость посещения Государственного историко-культурного заповедника “Басгал” при Государственном агентстве по туризму и находящегося на балансе заповедника мавзолея "Дири Баба”, которые сданы в эксплуатацию после реконструкции и реставрации.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

С сегодняшнего дня стоимость посещения музея-бани, расположенной в заповеднике ”Басгал", для местных туристов установлена в размере двух манатов, для студентов - одного маната, для иностранных граждан – пяти манатов, вход в мавзолей ”Дири Баба" для местных посетителей бесплатный, для иностранцев - пять манатов.