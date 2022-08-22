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Определена стоимость посещения заповедника ”Басгал“ и мавзолея ”Дири Баба"

Определена стоимость посещения заповедника ”Басгал“ и мавзолея ”Дири Баба" Определена стоимость посещения Государственного историко-культурного заповедника “Басгал” при Государственном агентстве по туризму и находящегося на балансе заповедника мавзолея "Дири Баба”, которые сданы в эксплуатацию после реконструкции и реставрации.
Туризм
22 августа 2022 г. 09:57
Определена стоимость посещения заповедника ”Басгал“ и мавзолея ”Дири Баба

Определена стоимость посещения Государственного историко-культурного заповедника “Басгал” при Государственном агентстве по туризму и находящегося на балансе заповедника мавзолея "Дири Баба”, которые сданы в эксплуатацию после реконструкции и реставрации.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

С сегодняшнего дня стоимость посещения музея-бани, расположенной в заповеднике ”Басгал", для местных туристов установлена в размере двух манатов, для студентов - одного маната, для иностранных граждан – пяти манатов, вход в мавзолей ”Дири Баба" для местных посетителей бесплатный, для иностранцев - пять манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Basqal” qoruğu və “Diri Baba” türbəsinə giriş qiymətləri müəyyənləşdirilib

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