Обнародованы траты туристов в duty free нового аэропорта Стамбула

Рекорд по тратам в новом аэропорту Стамбула принадлежит покупателю из Китая, который заплатил 90 000 евро за ювелирное изделие.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В десятку стран, гости из которых чаще всего увлекаются шопингом в ожидании рейса, вошли Китай, Россия, Германия, Украина, Иран, Ирак, США, Франция, Великобритания и государства Ближнего Востока.На продажи парфюмерии, косметики и средств по уходу за кожей в стамбульском аэропорту приходится до 50% оборота. На втором месте – аксессуары и текстиль, на третьем – продукты питания, включая шоколад. Кроме того, пассажиры стамбульского аэропорта ежедневно покупают около 3000 тонн турецких продуктов: лукума, пахлавы, масла, сыров. Гости из Китая в основном предпочитают средства по уходу за кожей и парфюмерию. Туристы из Германии чаще всего покупают табачные изделия. Россияне, украинцы и иранцы — парфюмерию.Стоимость покупок — от 2,5 до десятков тысяч евро.Например, один из гостей из стран Азии купил в аэропорту Стамбула крем для кожи стоимостью 3500 евро. Турист из одной из стран Ближнего Востока приобрел часы стоимостью 50 000 евро.

Чаще всего дорогие покупки стоимость от 1 000 евро и выше совершают туристы из КНР, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, США и Великобритании.