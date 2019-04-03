​Названы самые невоспитанные туристы в мире

Эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию авиационных и железнодорожных билетов Biletix назвали "худших" в мире туристов.
Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, ими оказались россияне, китайцы и американцы.
На вопрос "Считаете ли вы россиян вежливыми и воспитанными туристами?" отрицательно ответили 44 процента опрошенных, а положительный ответ дали 33 процента респондентов. Причем невоспитанными россиян считают не только иностранцы, но и их же соотечественники.
Выяснилось, что россияне раздражают иностранцев привычкой с разбега прыгать в бассейн и закапывать окурки в песок на пляже, а китайцы — тем, что громко разговаривают и медленно передвигаются.
Самыми вежливыми туристами опрошенные назвали японцев, немцев и французов.
Tural AsadiАвтор новости