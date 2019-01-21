Названы лучшие зимние курорты СНГ

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат провело опрос и составило рейтинг зимних курортов стран СНГ 2019 года.
Как сообщает Report со ссылкой на ТурСтат, по итогам опроса, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане получили 16% голосов, заняв 3-е место в рейтинге.
Лидируют в рейтинге курорты Логойск и Силичи в Минской области Беларуси (32%). За курорт Чимбулак в Казахстане отдали 23% голосов.
В топ-5 вошли также курорт Цахкадзор (Армения) и Каракол в Киргизии.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости