 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названы лучшие зимние курорты СНГ

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат провело опрос и составило рейтинг зимних курортов стран СНГ 2019 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТурСтат, по итогам опроса, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане получили 16% голосов, заняв 3-е место в рейтинге.

    Лидируют в рейтинге курорты Логойск и Силичи в Минской области Беларуси (32%). За курорт Чимбулак в Казахстане отдали 23% голосов.

    В топ-5 вошли также курорт Цахкадзор (Армения) и Каракол в Киргизии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi