Названы лучшие зимние курорты СНГ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат провело опрос и составило рейтинг зимних курортов стран СНГ 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТурСтат, по итогам опроса, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане получили 16% голосов, заняв 3-е место в рейтинге.

Лидируют в рейтинге курорты Логойск и Силичи в Минской области Беларуси (32%). За курорт Чимбулак в Казахстане отдали 23% голосов.

В топ-5 вошли также курорт Цахкадзор (Армения) и Каракол в Киргизии.