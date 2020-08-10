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Report Georgia

Названы даты очередных спецрейсов Баку-Киев

Названы даты очередных спецрейсов Баку-Киев На 21 и 28 августа запланировано совершение очередных спецрейсов Баку-Киев
Туризм
10 августа 2020 г. 18:07

На 21 и 28  августа запланировано совершение очередных спецрейсов Баку-Киев.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане. 

Билеты можно приобрести здесь.

Также сообщается, что обязательным является прохождение 14-дневного карантина в виде:

- Самоизоляции в домашних условиях: на пограничном контроле вы будете обязаны показывать смартфон с украинским мобильным номером и загруженным приложением ''Действия дома''.

- Наблюдения в специально оборудованном месте (госпитализация).

Более подробную информацию об условиях карантина  можно получить по этой ссылке

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Kiyev çarter reysinin tarixləri açıqlandı

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