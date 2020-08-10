Названы даты очередных спецрейсов Баку-Киев

На 21 и 28 августа запланировано совершение очередных спецрейсов Баку-Киев

На 21 и 28 августа запланировано совершение очередных спецрейсов Баку-Киев.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Билеты можно приобрести здесь.

Также сообщается, что обязательным является прохождение 14-дневного карантина в виде:

- Самоизоляции в домашних условиях: на пограничном контроле вы будете обязаны показывать смартфон с украинским мобильным номером и загруженным приложением ''Действия дома''.

- Наблюдения в специально оборудованном месте (госпитализация).

Более подробную информацию об условиях карантина можно получить по этой ссылке.