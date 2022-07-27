Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана

11,6% гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане были расположены на территориях, оккупированных Арменией на протяжении 30 лет.

11,6% гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане были расположены на территориях, оккупированных Арменией на протяжении 30 лет.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Кроме того, в агентстве заявили, что 11,1% ночевок туристов страны приходились на оккупированные территории.

"По оценкам официально объявленных и предполагаемых показателей, в результате оккупации 20% территории страны на протяжении 30 лет эти территории не смогли посетить около 33 млн туристов. В то же время потеря производства ВВП в туристических районах составила более 5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Азербайджан освободил свои земли от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны осенью 2020 года.