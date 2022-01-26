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Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном

Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном "У Грузии очень хорошее сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма. Азербайджан является для нас одним из стратегических рынков".
Туризм
26 января 2022 г. 22:24
Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном

"У Грузии очень хорошее сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма. Азербайджан является для нас одним из стратегических рынков".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули, присутствовавшая на презентации комбинированных туров между Азербайджаном и Грузией в Тбилиси.

По его словам, до пандемии коронавируса между двумя странами было плодотворное сотрудничество в сфере туризма: "Надеюсь, что ситуация с пандемией в обеих странах стабилизируется, и в этом и следующем году наше сотрудничество будет более активным, чем до пандемия".

Представитель администрации отметил, что комбинированные туры сделают Грузию и Азербайджан более привлекательными для иностранных гостей. Следующим шагом будет обмен информацией и опытом для планирования будущих инициатив.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Milli Turizm Administrasiyası Azərbaycanla əməkdaşlığı fəallaşdırmaq istəyir

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