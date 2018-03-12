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    На выставке "Best of India" в Баку будут представлены около 100 индийских компаний

    Индия и Азербайджан осуществляют тесное и взаимовыгодное сотрудничество

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Индия и Азербайджан осуществляют тесное и взаимовыгодное сотрудничество". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по Евразии и вопросам международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты Индии Пуршоттам Бхаггериа. 

    Он отметил, что на выставке "Best of India", которая пройдет в Баку 13-16-го марта, будет представлено около 100 индийских компаний. 

    По его словам, обе страны заинтересованы в углублении и развитии сотрудничества путем активизации двустороннего обмена в сфере культуры и экономики. 

    П.Бхаггериа отметил, что торговый оборот между странами за 2017 год составил 463 млн долларов. 

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