На выставке "Best of India" в Баку будут представлены около 100 индийских компаний

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Индия и Азербайджан осуществляют тесное и взаимовыгодное сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по Евразии и вопросам международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты Индии Пуршоттам Бхаггериа.

Он отметил, что на выставке "Best of India", которая пройдет в Баку 13-16-го марта, будет представлено около 100 индийских компаний.

По его словам, обе страны заинтересованы в углублении и развитии сотрудничества путем активизации двустороннего обмена в сфере культуры и экономики.

П.Бхаггериа отметил, что торговый оборот между странами за 2017 год составил 463 млн долларов.