На Северном Кавказе к 2030 году планируют увеличить количество туристов из Азербайджана

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов надеется более чем втрое увеличить туристический поток в регион через 10 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на «РИА Новости», о планах по развитию туризма на Северном Кавказе он рассказал журналистам во время визита в ОАЭ.

«У нас имеются планы на этот счет, мы хотим в ближайшем будущем — к 2020—2025 годам — привлечь посетить весь регион до пяти миллионов туристов, а через десять лет — к 2030 году — до 10 миллионов туристов. Наша цель — привлечь туристов, прежде всего, из таких стран, как Азербайджан, Грузия, Иран, из стран Евросоюза», — цитирует «РИА Новости» Кузнецова.

В настоящее время Северный Кавказ ежегодно посещают около трех миллионов туристов, отметил Кузнецов.