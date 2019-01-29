На Гоа туристов будут штрафовать за употребление алкоголя на пляже

Баку. 29 ярваря. REPORT.AZ/ В скором времени власти Гоа могут начать штрафовать туристов, употребляющих спиртные напитки на пляжах и в туристических местах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Indian Exspress. Отказавшиеся платить штраф могут попасть в тюрьму на три месяца.

Кабинет министров индийского штата Гоа внес поправки в закон о туризме, которые предусматривают наказание за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

После того, как новые правила начнут действовать, всех людей, употребляющих алкоголь на пляжах, в туристических местах, у входов в магазины полиция будет штрафовать на 2 000 рупий (примерно 1853 рубля). Такой же штраф придется заплатить и тем, кто готовит еду на открытом воздухе в местах отдыха.

В случае отказа платить штраф, нарушителям грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев.

Также власти запретят проносить бутылки на пляж. Полицейские могут получить право штрафовать отдыхающих, если те придут на пляж со стеклянной бутылкой. Наказание грозит и тем, кто разбивает бутылки на побережье.

За нарушение закона группой лиц, например, при употреблении спиртного на пляже, штраф будет выше - 10 000 рупий (это 9 282 рубля) на каждого.