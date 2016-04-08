Спецпредставитель вице-президента: Около 500 азербайджанцев отдыхают в Индонезии ежегодно

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские туристы предпочитают отдых возле моря, различные развлечения, и Индонезия может предложить им это.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил спецпредставитель вице-президента Индонезии по вопросам туризма и экономики Мухаммед Зулкарнаин.

Он отметил, что в год Индонезию посещают примерно 480 азербайджанских туристов, и остров Бали является самым популярным местом отдыха среди них. "Но у нас есть и другие острова, такие как Папуа, Комодо, Молуккские острова и острова Анобон, где также можно найти много интересного", - добавил М.Зулкарнаин, отметив важность открытия прямых рейсов между Азербайджаном и Индонезией, авиасообщение между которыми на данный момент осуществляется через Дубаи или Доху.

М.Зулкарнаин отметил и возможности сотрудничества в области обучения персонала в сфере туризма: "Азербайджанцы могли бы посещать Индонезию для обучения спа-процедурам и получения сертификатов. Обучение также можно провести и здесь для местных работников. В настоящее время в Азербайджане в сфере туризма работают около 20 индонезийцев".