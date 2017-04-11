Министерство культуры и туризма Азербайджана высказалось насчет проверки в хостеле

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Министерство культуры и туризма осведомлено о происшествии с хостелом в Баку".

Об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства Вугар Шихмамедов, комментируя проверку, проведенную в отношении оказывающего услуги хостела объекта в Баку.

По его словам, министерство уже ведет переговоры с соответствующими структурами в связи с этим.

"Мы заявляем, что заинтересованы в развитии в стране не только отелей высокой категории, но и отелей низкой категории и хостелов, их увеличении и оказании туристам услуг на современном уровне. Это важное направление для нас", - добавил завотделом.

Представитель министерства также отметил, что данный случай является предметом судебного рассмотрения: "Можно обратиться в соответствующий орган судебной инстанции".

Отметим, что проведенная в Баку проверка в оказывающем услуги хостела объекте стала предметом порицания в социальных сетях.