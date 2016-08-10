​Мэр Мунир Каралоглу: В прошлом году Анталью посетили 35 000 туристов из Азербайджана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских журналистов посетила один из крупных туристических городов Турции - Анталью.

Как сообщает Report, в рамках поездки, состоявшейся при поддержке туристической компании Summer Tours и авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL), представители СМИ посетили ряд туристических объектов города, исторические памятники и центры отдыха.

Обладающий древней историей курортный город и порт

Анталья является обладающим древней историей курортным городом и портом. Город расположен на юге Турции на берегу Средиземного моря.

Согласно статистике 2015 года, численность населения города - 2,3 млн. человек.

По своей территории город, расположенный на западе средиземноморского региона между заливом Анталья и горной системой Западный Тавр, является пятым по величине районом Турции.

С юга Анталья окружена Средиземным морем, с севера - горами Торос. С востока город находится по соседству с районами Мерсин, Конья и Караман, с севера - Испарта и Бурдур, с запада - районом Мугла. Площадь района - 20,815 кв. метров, что составляет 2,6% от общей территории Турции.

Данная область, расположенная на западе средиземноморского региона, составляет 17,6% от площади региона.

Около 77,8% территории района - горы, 10,2% - низменность.

В рамках визита азербайджанские журналисты встретились с мэром Антальи Муниром Каралоглу.

Касаясь событий 15 июля, мэр сказал, что на данный момент все в стране намного лучше, чем видно со стороны: "Из Азербайджана и других стран невозможно увидеть какая здесь нормальная обстановка. Известные нежелательные события произошли в Анкаре и Стамбуле. В то время, когда в других турецких городах происходили известные события, на улицах Антальи царило спокойствие. Проживающие здесь граждане и туристы не столкнулись с проблемами. Ни в центре Антальи, ни в аэропорту, ни в центрах отдыха не наблюдалось никаких нежелательных инцидентов, за исключением одного случая, когда из-за известных событий зарубежные страны на несколько дней приостановили полеты в наш город. Это в какой-то степени оказало незначительное отрицательное влияние на туристический сектор. Это был единственный случай и ничего подобного больше не повторилось, так как фундамент туристического сектора Антальи устойчив".

В регионе Белек Антальи расположено около 50-ти пятизвездочных туристических деревень для отдыха, 16 участков для гольфа, сотни футбольных площадок.

"Многие футбольные команды мира собираются сюда на учебно-тренировочные сборы. 35% годового дохода от туристического сектора Турции приходится на долю Антальи. В туристическом секторе по стране за год она продает наибольшее количество мест (65%). Здесь действуют 385 пятизвездочных отелей. В прошлом году статистика посетивших Анталью туристов (12,2 млн. иностранных туристов) в несколько раз превысила численность населения города", - отметил М.Каралоглу.

Русские туристы вновь стали приезжать в город

Мэр отметил, что развитие туризма также положительно сказывается на развитии торговли, строительства и др. сфер: "После 1980 года Анталья добилась высокого развития. Причиной этому послужили благоприятные погодные условия и мероприятия в сфере туризма. В Антальи большая часть экономической жизни опирается на торговлю, сельское хозяйство и туризм. Ненаселенная часть района состоит из пшеничных полей и пастбищ. Как результат этого, город сам обеспечивает все местные рестораны и отели необходимыми продуктами. В Антальи выращиваются и производятся все виды продовольствия".

До известного скандала между Россией и Турцией, связанного с самолетом "Су-24", большинство приезжающих в город туристов были русскими. Из-за возникшей проблемы численность русских туристов резко сократилась на 96%. После России, город в основном посещают туристы из Германии, Великобритании, Голландии, Украины, Пакистана и Ирана.

М. Каралоглу подчеркнул о восстановлении за последний месяц дипломатических связей между Россией и Турцией: "В Анталью вновь стали приезжать российские туристы. В течение августа будут восстановлены периодические рейсы в данном направлении. Очень жаль, что сейчас из Азербайджана нет желаемого потока туристов в Анталью. Рекордный показатель туристов из братской страны был зарегистрирован в 2015 году (35 000). В этом году пока данный показатель составляет 8 000 человек. Только в июле прошлого года из Азербайджана сюда прибыло 10 000 туристов, а в августе - 11 700 человек. В настоящее время из Антальи в Азербайджан ежедневно осуществляется 3-4 авиарейса".

Дешевый и качественный курортный город

На сегодняшний день в Антальи 1 млн. мест для туристов, около 600 000 из которых приходятся на долю 4 и 5-звездочных отелей. Количество предусмотренных мест для туристов в Антальи в два раза превосходит статистику мест, предусмотренных по всей Испании. Туризм в этом городе отличается от туризма многих городов как с точки зрения количества, так и качества.

Мэр подчеркнул, качество оказываемых в Антальи туристам услуг, цены и предложенные условия невозможно найти ни в одном другом месте мира: "Многие отели города в основном работают с европейскими странами. Повышение курса доллара незначительно сказалось на ценах. Все существующие в Антальи футбольные поля, площадки для гольфа, отели и другие объекты принадлежат частным людям. Ни один из них не является государственным. Государству принадлежат лишь лесные массивы города. В Турции государство заключает 49-летний контракт с бизнесменами, строящими отели, рестораны или же центры отдыха, и, через каждые 49 лет, контракт обновляется. На основе данного контракта бизнесмены, вложившие в Анталью инвестиции, спокойно строят свой бизнес, выплачивая незначительный налог".

В целом, в Антальи очень много исторических мест, античных театров и деревень. Туризм здесь состоит не только из моря, песка и солнца.

300 из 365 дней в году здесь бывают солнечными. Анталья является одним из немногих городов мира со стольким количеством солнечных дней в году.

Город с бассейнами и обширными плато (в Теке) обладает возникшими из известковых камней горами, пещерами, гейзерами и долинами.

М.Каралоглу отметил, что в настоящее время проблема террора преобладает не только в Турции, но и во всем мире: "Главным желанием приезжающих сюда туристов является спокойный отдых в безопасной обстановке. По этой причине мы делаем все возможное для обеспечения безопасности в городе. Могу с уверенностью сказать, что как Анталья, так и все другие курортные города Турции полностью безопасны".