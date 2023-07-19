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Кянан Гулузаде: Рассматриваются возможности развития медицинского туризма в Азербайджане

Кянан Гулузаде: Рассматриваются возможности развития медицинского туризма в Азербайджане Государственное агентство по туризму изучает направления развития медицинского туризма в Азербайджане.
Туризм
19 июля 2023 г. 17:29
Кянан Гулузаде: Рассматриваются возможности развития медицинского туризма в Азербайджане

Государственное агентство по туризму изучает возможности развития медицинского туризма в Азербайджане.

Об этом Report сообщил советник председателя Агентства Кянан Гулузаде.

"У Азербайджана есть возможность создавать и выводить на международные рынки продукты медицинского туризма. Перспективы медицинского туризма в нашей стране значительны. Существует большой потенциал для привлечения туристов, особенно из стран Ближнего Востока. Также мы можем создавать и выводить на международный рынок продукты по пластической хирургии, офтальмологии, стоматологии и другим направлениям. Туристические компании непосредственно занимаются формированием этих продуктов и выводят их на рынок. Также возможно привлечение клиентов из Индии, Пакистана и стран Центральной Азии", - отметил К.Гулузаде.

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Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: “Tibbi turizmin inkişaf istiqamətləri araşdırılır”

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