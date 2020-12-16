Карабах станет местом экологического туризма

"Освобожденные азербайджанской армией от армянской оккупации Кельбаджарский и Лачинский районы, Карабахский регион в целом имеют большой туристический потенциал. Для реализации этого потенциала необходимо проделать значительную работу".

"Освобожденные азербайджанской армией от армянской оккупации Кельбаджарский и Лачинский районы, Карабахский регион в целом имеют большой туристический потенциал. Для реализации этого потенциала необходимо проделать значительную работу".

Об этом Report сообщил эксперт по туризму, председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

"Кельбаджарский район расположен в основном в горной местности, самые высокие вершины - Джамышдаг (3 724 м) и Делидаг (3 616 м). Из флоры здесь распространены широколиственные леса (дуб, бук, вяз), лесостепная растительность, в высокогорьях -альпийские и субальпийские луга, а из фауны - горный козел, косули, бурый медведь, дикий кабан, белка, улар, бородач, орел. Кельбаджар также является одним из мест обитания первобытного человека. Об этом свидетельствуют многочисленные пещеры, наскальные рисунки, различные охотничьи и хозяйственные орудия, найденные здесь при раскопках, история которых охватывает IV-III тысячелетия до нашей эры. В то же время Кельбаджар является колыбелью древнетюркской культуры. В этом районе также были обнаружены образцы Кура-Аразской культуры, относящиеся к бронзовому веку. Кельбаджар также богат источниками термальной воды.

На территории Лачинского района, граничащего на севере с Кельбаджаром, находится более 3 тысяч исторических архитектурных памятников. Среди них можно перечислить курганы, памятники-крепости, надгробные памятники, фигуры лошадей, овнов, сюжетные камни и многое другое.

Самая высокая вершина Лачина - гора Гызылбогаз (3 594 м). Район имеет рельеф, богатый субальпийскими и альпийскими лугами, лесами. В Лачине (как и в Кельбаджаре) имеются богатые и древние традиции ковроткачества. Хотелось бы упомянуть лачинскую школу ковроткачества Гасымушагы с мировым именем.

В Лачине также имеются богатые источники воды, термальные источники. На территории обоих районов существовали памятники албанской культуры. Многие из них были сфальсифицированы армянами, которые пытались приписать им свою фальшивую историю. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что эти районы имеют широкий туристический потенциал. Эти районы богаты природными и антропогенными ресурсами.

Ссылаясь на вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем мы сможем развивать на территории этих районов такие виды деятельности, как экотуризм, в том числе скалолазание и альпинизм, зеленый туризм, познавательный туризм, археологический туризм, лечебный туризм, рекреация", - отметил он.

По словам С.Дюбенди, в первую очередь в Карабахе должны проводиться работы по реконструкции и восстановлению, решаться инфраструктурные вопросы: “Без этого мы не можем говорить о туризме. Причем не только на этих территориях. В настоящее время идет процесс разминирования. Должны быть проведены инфраструктурные работы. Сегодня рано говорить об организации какого-либо тура в тот регион. Эти работы должны быть выполнены в первую очередь. Самое главное, должно быть изучено состояние исторических памятников архитектуры. Они должны быть пересмотрены заново. Ряд ученых исследовали исторические памятники, расположенные в Карабахе, но прошло уже 30 лет. Естественно, их нужно пересмотреть. Какие памятники должны быть взяты под охрану государством?

Необходимо провести их реставрацию. Необходимо строить туристические маршруты, прокладывать и маркировать туристические тропы. Должны быть выполнены подготовка туристических карт и другие работы. В ближайшие годы мы сможем с этим справиться. Эту работу должны выполнить ряд ведомств, министерств и институтов. Есть вопросы, которые должны решать различные институты и институциональные структуры. В целом, Карабах станет для нас новым туристическим направлением. Не только два района, но и вся территория Карабаха станет новым туристическим направлением. Необходимо обеспечить безопасность этих направлений.

Для туриста поездка туда должна быть безопасной. Надеюсь, что все ученые совместно проанализируют территорию Карабаха, создадут новые туристические маршруты, туристические продукты. После того, как кризис в сфере туризма будет преодолен, продавая эту продукцию, мы привлечем множество туристов. Появятся особые новые виды туризма. Уверен, что Карабах станет территорией экологического туризма, будет признан региональной территорией экологического туризма. Придет время, мы создадим в Карабахе и прилегающих районах более красивые места, чем курорты в Швейцарских Альпах, курорты Франции, Италии, Германии”.