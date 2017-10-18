К II Бакинскому торговому фестивалю подключилось более 400 торговых объектов

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Баку. 18 октября. ОТЧЕТ. AZ / Главной целью II Бакинского торгового фестиваля в этом году являются иностранные туристы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

"Первый фестиваль отличался активностью местных покупателей. Основная задача второго фестиваля - добиться активизации иностранного туризма. С этой целью подготовлены специальные турпакеты. Их продажа открыта в России, арабских и других зарубежных странах, где возможно привлечение потенциальных туристов", - сказал замминистра.

Самедов добавил, что количество участников второго фестиваля резко возросло: "К фестивалю подключились более 400 торговых объектов. Одним из нововведений второго фестиваля является то, что к нему присоединились также аптеки и супермаркеты. В качестве пилотного проекта подключено 2 супермаркета".

Напомним, что II Бакинский торговый фестиваль стартовал 15 октября и продлится до 15 ноября.