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Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле

Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле Израиль не могут посещать иностранные туристы с марта 2020 года
Туризм
27 апреля 2021 г. 19:10
Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле

Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года, а первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн.

"Они должны будут сделать ПЦР-тест перед полетом и еще один серологический тест после полета. В Израиле у них будут назначенные туры, гиды и водители и так далее", - уточнила она.

Фаркаш-Хакоэн отметила, что переболевшие и вакцинированные другими препаратами пока не смогут прибывать в Израиль.

"Через несколько недель мы расширим количество туристов, которые смогут прилетать в страну в организованных группах. А в июле мы надеемся полностью открыть небо Израиля для туристов. Мне самой не на 100 процентов нравятся требования министерства здравоохранения. Но на практике они себя зарекомендовали", - сказала глава Минтуризма.

Израиль не могут посещать иностранные туристы с марта 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

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