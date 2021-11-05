Из госбюджета Азербайджана на туризм будет потрачено 59 млн манатов

В следующем году из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 58,6 млн манатов на развитие туристической инфраструктуры в стране и формирование отвечающих международным стандартам туристических услуг.

В следующем году из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 58,6 млн манатов на развитие туристической инфраструктуры в стране и формирование отвечающих международным стандартам туристических услуг.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год".

Согласно документу, 2,5 млн манатов будут направлены на деятельность в сфере культуры, искусства, информации, физической культуры и сферах, не относящихся к другим категориям, а 56,1 млн манатов - на экономическую активность. В частности, принадлежащее Государственному агентству по туризму ЗАО "Шахдагский туристический центр" получит из бюджета 12 млн манатов для покрытия расходов.