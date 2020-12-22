Из Челябинска в Баку откроют прямой авиарейс

Сейчас международных рейсов из Челябинска нет

Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Азербайджан.

Как передается Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Федеральным агентством воздушного транспорта России (Росавиация).

Согласно решению агентства, авиарейсы будут осуществляться из Челябинска в Баку.

Кроме того, получено разрешение на полеты из Челябинска в Фергану и Самарканд (Узбекистан). Эти рейсы будет выполнять авиакомпания "Северный ветер".

Сейчас международных рейсов из Челябинска нет, поскольку аэропорт не включили в список разрешенных для перелетов за рубеж.