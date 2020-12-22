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Из Челябинска в Баку откроют прямой авиарейс

Из Челябинска в Баку откроют прямой авиарейс Сейчас международных рейсов из Челябинска нет
Туризм
22 декабря 2020 г. 13:45
Из Челябинска в Баку откроют прямой авиарейс
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Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Азербайджан.

Как передается Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном Федеральным агентством воздушного транспорта России (Росавиация).

Согласно решению агентства, авиарейсы будут осуществляться из Челябинска в Баку.

Кроме того, получено разрешение на полеты из Челябинска в Фергану и Самарканд (Узбекистан). Эти рейсы будет выполнять авиакомпания "Северный ветер".

Сейчас международных рейсов из Челябинска нет, поскольку аэропорт не включили в список разрешенных для перелетов за рубеж.

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Версия на азербайджанском языке Çelyabinskdən Bakıya birbaşa aviareys açılacaq

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