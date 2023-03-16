Из Баку в Шарм-эль-Шейх будут выполняться чартерные рейсы

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel начнет выполнение чартерных рейсов в Египет.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel начнет выполнение чартерных рейсов в Египет.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, начиная с 17 марта, рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться еженедельно - по пятницам.

Шарм-эль-Шейх - это прекрасный курортный город на берегу Красного моря, который славится своей красивой природой и круглогодичным туристическим сезоном.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте www.azal.az, через мобильное приложение AZAL и в аккредитованных агентствах авиакомпании. Путевки в Египет также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.