Иностранным туристам в Азербайджане предложат оставаться в сельских домах

Иностранные туристы, приезжающие в Азербайджан, в основном останавливаются в 4-5-звездочных отелях. Государственное агентство по туризму предлагает строительство недорогих отелей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.

"Помимо этого, в рамках механизмов поддержки может быть создана платформа, благодаря которой иностранные туристы смогут воспользоваться услугой размещения в сельских домах", - добавил он.