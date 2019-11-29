 Наверх

Иностранным туристам в Азербайджане предложат оставаться в сельских домах

​Интуристам в Азербайджане предложат оставаться в сельских домах

Иностранные туристы, приезжающие в Азербайджан, в основном останавливаются в 4-5-звездочных отелях. Государственное агентство по туризму предлагает строительство недорогих отелей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.

"Помимо этого, в рамках механизмов поддержки может быть создана платформа, благодаря которой иностранные туристы смогут воспользоваться услугой размещения в сельских домах", - добавил он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!