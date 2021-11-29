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Индия пересмотрела правила для иностранных туристов

Индия пересмотрела правила для иностранных туристов С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон".
Туризм
29 ноября 2021 г. 12:55
Индия пересмотрела правила для иностранных туристов

С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник Times of India.

С первого декабря все иностранцы, прибывающие в Индию из стран, которые находятся "в группе риска", должны будут сдать тест на коронавирус по прибытии в аэропорт и дождаться его результатов, не покидая здания. В случае подделки результатов теста путешественники будут привлечены к уголовной ответственности.

Люди, у которых будет выявлен коронавирус, будут немедленно изолированы, а их тесты будут отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования.

Туристы без COVID-19 будут обязаны провести семь дней в режиме самоизоляции и на восьмой день сдать тест повторно. Также все прибывающие должны будут предоставить информацию о своих путешествиях за последние две недели. Помимо этого, около 5% случайных туристов, прибывающих из стран не "в группе риска", также должны будут сдать тест по прибытии. За весь период пандемии в Индии было выявлено более 34,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 468,7 тыс. летальных исходов.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Версия на английском языке India applies new rules for international arrivals amid Omicron fears

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