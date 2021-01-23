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ICAO: Может потребоваться сертификат в связи с вакцинацией от коронавируса

ICAO: Может потребоваться сертификат в связи с вакцинацией от коронавируса “Последняя волна борьбы с COVID-19 усугубляет ситуацию в сфере туризма"
Туризм
23 января 2021 г. 16:25
ICAO: Может потребоваться сертификат в связи с вакцинацией от коронавируса

“Последняя волна борьбы с COVID-19 усугубляет ситуацию в сфере туризма".

Как передает Report, об этом генсек Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фан Лю сказал на VIII онлайн-заседании глобального туристического кризисного бюро Всемирной туристической организации (UNWTO).

Он сказал, что пандемия сильно подействовала на сферы путешествий, туризма и авиации.

С учетом ограниченной подготовки к вакцинации в мире Ф.Лю подчеркнул, что надежд на оживление в туристическом секторе в ближайшее время мало.

Он сказал, что в ближайшее время могут требовать соответствующей сертификации о коронавирусной вакцине: "Однако глобальным приоритетом должно быть принятие на международном уровне результатов теста".

Генсек Международной организации гражданской авиации рекомендовал своевременно и в надежной форме предоставлять результаты тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации, он подчеркнул, что это облегчит задачу путешественников.

Он сказал, что глобальной задачей остается получение международного согласия на принятие результатов тестов и вакционного сертификата, назвав это наилучшим путем для возобновления международных путешествий и туризма.

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Версия на английском языке ICAO: Proper certification of vaccines may be required in future
Версия на азербайджанском языке ICAO: Koronavirusa qarşı vaksinləşmə ilə bağlı sertifikat tələb edilə bilər

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