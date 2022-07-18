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Туристы из Азербайджана за полгода принесли Грузии доход в 39 млн долларов

Туристы из Азербайджана за полгода принесли Грузии доход в 39 млн долларов В первой половине этого года туристы из Азербайджана принесли Грузии доход в размере 39 млн долларов США.
Туризм
18 июля 2022 г. 10:14
Туристы из Азербайджана за полгода принесли Грузии доход в 39 млн долларов

В первой половине этого года туристы из Азербайджана принесли Грузии доход в размере 39 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

Согласно документу, в отчетный период соседняя стана приняла 66 398 туристов из Азербайджана, средние расходы которых составили 592 доллара США.

В целом в январе-июне Грузия заработала от международных посетителей 1,14 млрд долларов США. Наибольшая прибыль пришлась на июнь – 302 млн долларов США.

Наибольший доход Грузии принесли прибывшие из России (219 млн долларов США), Беларуси (123 млн долларов США), стран ЕС (121 млн долларов США), Турции (109 млн долларов США) и Украины (108 млн долларов США).

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Версия на английском языке Georgia earned $39M from Azerbaijani tourists in 1H22
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan I yarımildə azərbaycanlı turistlərdən 39 milyon dollar gəlir götürüb

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