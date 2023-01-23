Граждане Азербайджана могут без виз пребывать в Казахстане 90 дней

Новые правила въезда и пребывания иммигрантов вступают в Казахстане в действие с 27 января 2023 года.

Новые правила въезда и пребывания иммигрантов вступают в Казахстане в действие с 27 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на inbusiness.kz, об этом сообщили в МВД страны.

Новшества касаются иностранных граждан 55 стран, которые въезжают в Казахстан и выезжают без виз если период их пребывания в страну не превышает 30 календарных дней с момента пересечения госграницы суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Срок пребывания в Казахстане отсчитывается с момента пересечения границы и соответственно те иностранцы, которые въедут в страну после 27 января, уже будут подпадать под действие новых правил.

Граждане ЕАЭС, (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия), Азербайджана, Таджикистана, Украины, прибывшие в Казахстан, могут въезжать без виз и пребывать 90 дней в течение 180 дней.

Однако в прежней редакции правил данный вопрос не был урегулированным, иностранцы могли по истечению срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать и тем самым "обновить сроки пребывания". Граждане других государств, не указанных в списке въезжают в Казахстан на основании визы и срока, указанного в ней.

Необходимо отметить, что в международной практике действуют аналогичные требования. В частности, граждане Казахстан могут пребывать не более 90 дней в течении 180 дней, в странах Беларуси, России и Украины.